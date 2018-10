Expectativas positivas sustentam confiança do industrial gaúcho

Por sua vez, com 58,7 pontos, 2,2 a mais do que setembro, o Índice de Expectativas (IE) de outubro revela um aumento na confiança dos empresários gaúchos para os próximos seis meses. O subcomponente que mede as expectativas para economia brasileira registrou a maior elevação em relação ao mês anterior, passando de 50,4 para 54,5 pontos. A parcela de empresários otimistas com a economia brasileira foi maior que a de pessimistas: 32,3% ante 13,7%. Mas a maioria, 54%, não espera mudança. Entretanto, o maior otimismo está com o futuro das próprias empresas, que subiu de 60 para 61,1 pontos. O ICEI-RS de outubro ouviu 231 empresas, sendo 57 pequenas, 86 médias e 88 grandes, entre os dias 1 e 15 de outubro.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei-RS) voltou a subir em outubro após a queda de 0,8 registrada em setembro. Ao crescer um ponto e se fixar acima dos 50 - chegou a 54,9 -, o índice revela otimismo, mas ainda abaixo do nível anterior ao da greve dos caminhoneiros, em maio, quando esteve em 56,6 pontos. Os empresários entrevistados no levantamento, porém, indicam que as condições pioraram nos últimos seis meses, principalmente as da economia brasileira (42,8 pontos). O resultado do Índice de Condições Atuais (ICA) foi de 47,2, 1,6 ponto inferior entre setembro e outubro. Já o Índice de Condições Atuais das Empresas (ICA-E) caiu de forma mais intensa, 2,3 pontos no período, atingindo 49,7 e passando do campo positivo para o neutro (praticamente sobre a linha dos 50 pontos).

Produção e emprego na indústria recuam em setembro, revela CNI

A projeção para o número de empregados passou de 50,0 pontos na pesquisa feita no mês de agosto para 49,1 pontos na pesquisa divulgada nesta terça-feira - números abaixo de 50 indicam queda. Na pesquisa de setembro do ano passado, o indicador estava no mesmo patamar.

Para os próximos seis meses, as expectativas dos industriais são de queda no número de empregados. Os empresários esperam alta nos investimentos, demanda, exportações e compra de matérias-primas.

De acordo com a pesquisa, as empresas ainda estão insatisfeitas com as condições financeiras no trimestre, apesar de estarem um pouco menos pessimistas. O indicador que mede a margem de lucro operacional passou de 39,9 pontos para 42,4 pontos - abaixo de 50 pontos indica insatisfação.

A indústria brasileira encerrou setembro com a produção e o emprego em queda. De acordo com a pesquisa Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o índice que mede a evolução da produção recuou de 54,1 pontos em agosto para 47,2 pontos em setembro.

Compra e venda de aço plano pela rede de distribuição caem

A compra de aço pela rede de distribuição recuou 7,2% em setembro em relação ao mesmo período do ano passado, para 244,4 mil toneladas. Em relação a agosto a queda foi de 18,6%, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). O levantamento inclui chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio, chapas zincadas a quente, chapas eletrogalvanizadas, chapas pré-pintadas e galvalume.

Já as vendas no mês passado foram de 257,9 mil toneladas, recuo de 2,8% ante o visto no mesmo período do ano passado. Ante o mês imediatamente anterior a retração foi de 13,8%. Com isso, os estoques da rede de distribuição caíram 1,5% em setembro em relação ao mês anterior, para 906,3 mil toneladas. O giro dos estoques subiu para 3,5 meses. As importações de aço plano pelos distribuidores caíram 16,8% para 113,6 mil toneladas. Ante agosto o recuo foi de 14,4%.

A queda do mercado em setembro surpreendeu negativamente os distribuidores de aço, disse o presidente do Inda, Carlos Loureiro. "O sentimento geral é de que o mercado está muito ruim", afirmou. Segundo ele, muitos investimentos no Brasil estão represados à espera do resultado eleitoral.

Para outubro a estimativa do Inda é de que as compras e as vendas da rede fiquem estáveis em relação a setembro. Se confirmada a projeção, o recuo das vendas de janeiro a outubro registrará uma queda acumulada de 5,7%. A projeção da entidade era de aumento de 5% em 2018 em relação a 2017

A recente queda do preço do aço no mercado externo tirou do radar um novo ajuste de preços que vinha sendo aventado pelas siderúrgicas para o mês de novembro, disse o presidente do Inda, Carlos Loureiro. De acordo com ele, o preço atual no mercado doméstico está firme com o dólar no patamar de R$ 3,70, mas um nível abaixo poderá pressionar o preço do aço a cair.