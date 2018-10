Ceasa-RS recebe propostas para licitação de antigo frigorífico

No dia 30 de novembro, a Ceasa-RS receberá as propostas de empresas interessadas em assumir o antigo frigorífico da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A expectativa é de que a unidade de conservação de hortifrútis, carnes e derivados do leite em ambiente refrigerado, comece a funcionar no primeiro semestre de 2019.

O edital de licitação foi publicado no dia 16 de outubro de 2018 no Diário Oficial do Estado. De acordo com o edital, os envelopes com as propostas devem ser entregues às 10h do dia 30 no auditório da Ceasa-RS, na avenida Fernando Ferrari, nº 1.001, no bairro Anchieta, na Capital.

O processo de escolha do novo operador seguirá critérios definidos por lei, mediante contrapartida de investimentos na reforma, atualização e modernização das instalações de refrigeração, conforme projeto técnico desenvolvido pela empresa GGF - Soluções em Engenharia Ltda. Além de atender às exigências ambientais e de segurança alimentar, o sistema de túneis de resfriamento será substituído por modernos equipamentos com capacidade para refrigerar maior quantidade de produtos.

Durante quatro décadas, o frigorífico operou por meio de comodato. Em fevereiro de 2015, atendendo aos apelos do governo gaúcho, de secretarias de Estado e da própria Ceasa-RS, a Conab efetivou a transferência do imóvel de 7,3 mil metros quadrados.

Segundo o presidente da Ceasa-RS, Ernesto Teixeira, a nova planta de refrigeração reduzirá custos para produtores e atacadistas, ampliará a gama de produtos ofertados e será importante fonte de recursos para a instituição. O investimento estimado do permissionário será de cerca de R$ 2 milhões. Em troca, o operador terá isenção da permissão de uso do espaço por 13 anos, devendo pagar apenas a taxa condominial.