Rio Grande do Sul tem 1.359 empregos formais em setembro

O Rio Grande do Sul encerrou o mês de setembro com saldo positivo de 1.359 empregos formais, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho. O número representa uma alta de 0,05%, em relação a agosto. Foram 77.376 admissões e 76.017 desligamentos no período.

O setor que mais contribuiu para este resultado foi o de serviços, com a criação de 2.603 novos postos de trabalho. Em seguida aparecem os segmentos do comércio, com 1.644 vagas, e da agropecuária, com 538 novos empregos.

O emprego formal no Brasil apresentou crescimento durante o mês de setembro, de acordo com os dados do Caged. O saldo positivo de 137.336 novas vagas representou um acréscimo de 0,36%, em relação a agosto.

Foram 1.234.591 admissões e 1.097.255 desligamentos no último mês em todo o País. O estoque de empregos no período alcançou 38.507.474 vínculos. Houve alta de postos de trabalho em 26 das 27 unidades federativas.

O Caged aponta que o saldo de janeiro a setembro teve um acréscimo de 719.089 vagas, o que representa alta de 1,9%. Nos últimos 12 meses, o aumento foi de 459.217 postos - variação positiva de 1,2%.

O crescimento foi registrado em sete dos oito setores econômicos. Foram 60.961 novos postos apenas em serviços, o setor de melhor desempenho em setembro.

O segundo melhor saldo ocorreu no setor da indústria de transformação, que fechou o mês com saldo positivo de 37.449 vagas. Comércio veio em seguida, com a criação de 26.685 postos.

Também tiveram saldos positivos construção civil (12.481 postos), serviços industriais de utilidade pública - Siup (1.091 postos), administração pública (954 postos) e extrativa mineral (403 postos). Apenas o setor da agropecuária apresentou queda (-2.688 postos).