Preço de imóveis comerciais à venda sobe em Porto Alegre em setembro

Capital gaúcha foi a única entre as cidades pesquisadas que apresentou alta de preço no mês JONATHAN HECKLER/ARQUIVO/JC

O índice FipeZap apontou novo recuo dos preços de venda e locação de imóveis comerciais no mês de setembro. A única exceção entre as capitais brasileiras pesquisadas, no entanto, é Porto Alegre, onde preço de venda apresentou alta de 0,13% no mês.

Na contramão da capital gaúcha, o valor médio de venda de imóveis comerciais mostrou queda nas três demais cidades monitoradas: São Paulo (-0,63%), Rio de Janeiro (-0,59%) e Belo Horizonte (-0,48%). Em Porto Alegre, o preço médio de venda por metro quadrado ficou em R$ 7.657,00 no mês. O valor mais alto foi registrado no Rio de Janeiro, em R$ 10.272,00, e o mais baixo em Belo Horizonte, em R$ 7.489,00.

Santana (R$ 14.497) e Mont'Serra (R$ 13.806) lideram como os bairros de metro quadrado mais caro para venda em Porto Alegre. Os metros quadrados mais baratos, no entanto, ficam localizados nos bairros Navegantes (R$ 3.307) e São Geraldo (R$ 3.385).

Já o preço médio de locação comercial recuou em todas as cidades: Rio de Janeiro (-0,77%), São Paulo (-0,56%), Porto Alegre (-0,46%) e Belo Horizonte (-0,28%). O preço médio por metro quadrado para locação foi de R$ 31,52 na capital gaúcha. O valor mais alto foi apurado em São Paulo (R$ 42,45), enquanto o mais baixo foi registrado em Belo Horizonte (R$ 30,08).

Para locação, os bairros Bela Vista (R$ 58,15) e Santana (R$ 54,79) são os de metro quadrado mais caro para o bolso do porto-alegrense, enquanto Nonai (R$ 15,59) e Hípica (R$ 17,61) encontram-se como os bairros mais baratos.