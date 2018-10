Reforma da Previdência é a mais importante, diz ministro do Planejamento

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, afirmou ontem que a reforma da Previdência é a mais importante para a economia brasileira. Colnago criticou ainda o engessamento do Orçamento federal, com mais de 92% das despesas sendo fixas.

" O governo ter que trabalhar com esses pouco mais de 7% é muito pouco. Hoje, 92% do orçamento estão engessados e estamos caminhando para 100% - disse o ministro. Além da reforma da Previdência, a reforma administrativa também é importante, pois hoje há 309 carreiras e com isso tem gente sobrando em um órgão e faltando em outro. Isso precisa ser revisto", completou Colnago, ao particpar do seminário "Os riscos da gestão administrativa e os limites da atuação dos órgãos de controle", promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro.

Presente no mesmo evento, o presidente da Petrobras, Ivan Monteiro ressaltou a importância dos órgãos de controle nos últimos anos, quando a estatal iniciou um processo de venda de ativos e de redução de dívida. "É preciso criar mecanismos capazes de criar registros e estar documentado. Na Petrobras, qualquer decisão hoje tem três pareceres, como o das áreas jurídica, de conformidade e de risco. Em 2017, mudamos a sistemática de venda de ativos para atender ao TCU (Tribunal de Contas da União). E em 60 dias mudamos. Esse é o melhor caminho. É ser rastreado."