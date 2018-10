SBM devolverá R$ 1,22 bilhão à Petrobras em acordo de leniência

A empresa holandesa SBM Offshore pagará cerca de R$ 1,22 bilhão à Petrobras, entre valores de multa e ressarcimento de danos, conforme o acordo de leniência assinado entre a empresa, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Petrobras, resultado de um processo de negociação iniciado em março de 2015.

O acordo prevê o pagamento de R$ 549 milhões pela SBM à Petrobras, em até 90 dias, sendo R$ 264 milhões relativos à multa e R$ 285 milhões em antecipação de danos. Também está previsto no acordo o abatimento do valor nominal de US$ 179 milhões - cerca de R$ 667 milhões, na cotação de hoje - em pagamentos futuros, devidos pela Petrobras à SBM, com base em contratos vigentes.

Com a assinatura, a SBM fica apta a participar das licitações em curso e de contratações futuras na Petrobras. Para isso a empresa holandesa terá de passar por todos os filtros e controles de conformidade a que estão submetidos os fornecedores da estatal brasileira. A SBM também fica obrigada a cooperar com os processos que poderão ser conduzidos pela CGU como desdobramentos do caso.