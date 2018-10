Rede Asun disponibiliza 519 oportunidades para temporários no Litoral

O Asun, rede presente nas principais praias do Estado, abriu 519 vagas nas suas oito lojas litorâneas, nas cidades de Quintão, Imbé, Osório, Mariluz (Imbé), Pinhal, Nova Tramandaí, Capão da Canoa e Cidreira.

A maior parte das oportunidades é ligada à frente de caixa (operadores e empacotadores), porém, o gerente de recursos humanos da rede, Duílio Cerva Neto, afirma haver disponibilidade de vagas para diversas áreas, desde padaria até açougue e abastecimento, com salários iniciando em R$ 1.230,00. Em Cidreira fica o maior número de postos (103).

Duílio diz que o número é superior à média histórica de contratações, uma vez que a marca está focada em ofertar ao consumidor uma melhor experiência de compra. Os interessados podem deixar seu currículo diretamente nas lojas do litoral. Caso residam no interior, é possível encaminhar as informações para recrutamento@asun.com.br assinalando a cidade de sua preferência.