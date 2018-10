BMG confirma pedido de registro de companhia aberta junto à CVM

O banco mineiro BMG, da família Pentagna Guimarães, protocolou pedido de registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A solicitação, segundo informações do órgão regulador, inclui oferta pública de distribuição de valores mobiliários concomitante. O prospecto, contudo, ainda não foi disponibilizado no site da CVM.

A abertura de capital do mineiro é esperada para movimentar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão, avaliando o banco em quase R$ 5 bilhões. Nos bastidores, contudo, o BMG tem sinalizado que quer mais, de acordo com fontes de mercado.

Sua ideia é emplacar o IPO após as eleições no Brasil, independentemente do resultado das urnas. Os recursos serão utilizados para o BMG dar sequência ao seu plano de expansão, que visa a posicioná-lo como um banco digital.

Na coordenação da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do BMG, estão os bancos Itaú BBA, JPMorgan, Brasil Plural, XP Investimentos e, mais recentemente, o grupo passou a contar com Citi e Banco do Brasil.

O banco mineiro viu seu lucro líquido recorrente saltar 201,5% no terceiro trimestre deste ano, totalizando R$ 77 milhões ante mesmo intervalo de 2017, quando foi de R$ 25 milhões. Ao fim do terceiro trimestre, somava R$ 16,959 bilhões em ativos totais e R$ 2,757 bilhões de patrimônio líquido.

O banco mineiro é líder no mercado de cartão de crédito consignado, com mais de 65% de market share, e ocupa ainda a posição de sexto maior emissor de cartões de crédito entre as instituições financeiras.

O BMG, que no passado teve uma joint venture em crédito consignado com o Itaú Unibanco, foi fundado há quase 90 anos por Antônio Mourão Guimarães.