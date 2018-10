Bolsas chinesas prosseguem com rali e garantem tom positivo na Ásia

As bolsas chinesas deram continuidade a um rali nesta segunda-feira (22) e outros mercados da Ásia seguiram o tom positivo, em meio a expectativas de novas medidas de estímulos do governo da China.

Em entrevista ao Shanghai Securities News, o assessor de política do Banco do Povo da China (PBoC) Ma Jun afirmou que Pequim planeja novas iniciativas, incluindo um grande corte de impostos e taxas que pode superar 1% do Produto Interno Bruto (PIB) chinês. Os comentário de Mai vieram depois que Pequim revelou no fim de semana um plano preliminar de reduções no imposto de renda, que a Citi Research classificou como "generoso" e que será "o catalisador crucial para a possível recuperação do consumo".

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto fechou em alta de 4,09% hoje, a 2.654,88 pontos, enquanto o Shenzhen Composto, que é em boa parte formado por startups de tecnologia, subiu 4,90%, a 1.325,73 pontos. Foram os maiores saltos em um único dia do Xangai e do Shenzhen desde março de 2016 e novembro de 2015, respectivamente.

O rali se seguiu a ganhos de cerca de 2,6% de ambos os índices chineses na sexta-feira (19), quando várias autoridades em Pequim se manifestaram para tranquilizar investidores após a publicação de dados trimestrais do PIB que vieram abaixo do esperado.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 2,32% em Hong Kong nesta segunda, a 26.153,15 pontos, acompanhando o entusiasmo visto na China continental, enquanto o índice japonês Nikkei mostrou valorização de 0,37% em Tóquio, a 22.614,82 pontos, o sul-coreano Kospi subiu 0,25% em Seul, a 2.161,71 pontos, e o Taiex exibiu ganho de 0,55% em Taiwan, a 9.974,28 pontos.

Na Oceania, incertezas políticas impediram a bolsa australiana de refletir o bom humor dos mercados asiáticos. O S&P/ASX 200 caiu 0,58% em Sydney, a 5.904,90 pontos, depois que o governo conservador da Austrália perdeu sua maioria de apenas um assento no Parlamento após eleição para preencher o lugar desocupado pelo ex-primeiro-ministro Malcolm Turnbull.