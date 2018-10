VBP de setembro atinge montante de R$ 574,25 bilhões

O Valor Bruto da Produção (VBP) obtido para as lavouras e pecuária do País, com dados de setembro, foi avaliado em R$ 574,25 bilhões, 2,7% abaixo do ano passado, que foi de R$ 590,18 bilhões. Os números foram apresentados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As lavouras apresentaram redução de 1,7% e a pecuária, de 4,8%. Reduções ocorridas na produção de importantes lavouras como arroz e milho reduziram as estimativas de produção deste ano em 6% segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).