Divulgada lista de finalistas do Salão ARP 2018

Foram divulgados os finalistas do Salão ARP 2018, premiação que reconhece, anualmente, os profissionais e anunciantes de destaque no mercado gaúcho. Ao todo, 51 nomes integram a lista de indicados, que ainda será submetida à votação dos sócios da Associação Riograndense de Propaganda (ARP), que acontece entre os dias 26 de outubro e 9 de novembro.

Em nota, a presidente da ARP, Liana Bazanela, destaca o engajamento dos sócios nas indicações deste ano. "Tivemos mais do que o dobro de participantes nesta etapa do prêmio em relação à edição anterior”, afirma Liana.

O Salão ARP, que foi reformulado em 2018, reconhecerá os destaques em 17 categorias, com duas novidades nesta edição: as categorias Professor do Ano e Young do Ano.

Os ingressos para a festa de premiação podem ser adquiridos na sede da ARP (Rua Tobias da Silva, 120, sala 401, Porto Alegre) a partir de 29 de outubro. A festa de entrega dos prêmios acontecerá no dia 14 de novembro, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul.

Confira os finalistas:

1. Empresário ou Dirigente de Comunicação do Ano:

Claudio Toigo Filho (Grupo RBS)

Fernando Silveira (Integrada Comunicação Total)

Sérgio Cóssio (Band-RS)

2. Agência de Comunicação do Ano:

Matriz

Moove

Morya

3. Anunciante do Ano:

PUC-RS

Racon Consórcios

Rissul

4. Veículo do Ano:

Band-RS

Rádio Atlântida

SBT-RS

5. Diretor de Criação do Ano:

Gregório Leal (Morya)

Laura Azevedo (Moove)

Rafael Bohrer (Competence)

6. Profissional de Criação do Ano:

Cauã Teixeira (Escala)

Claudia Mainardi (Paim)

Moisés Bettim (Moove)

7. Profissional de Atendimento do Ano:

Ana Hochscheidt (Competence)

Andrea Monteiro (Morya)

Rosangela Lopes (Moove)

8. Profissional de Mídia do Ano:

Ana Paula Leonardi (Selling)

Irenita Boff (Moove)

Mariana Velloso (Morya)

9. Profissional de Planejamento do Ano:

Cristiano Fragoso (DeBrito)

Edgar Demutti (Morya)

Lara Piccoli (Morya)

10. Profissional de Produção de Agência do Ano:

Daniela Azevedo (Escala)

Guiga Gomes (Debrito)

Melissa Bordin (W3haus)

11. Profissional de Atendimento de Veículo do Ano:

Claudia Praetzel (Grupo RBS)

Mauria Machado (Grupo RBS)

Rafaela Zang (Grupo RBS)

12. Profissional de Marketing de Cliente do Ano:

Alberto Cimenti (Lojas Quero-Quero)

Juan Pablo Boeira (Bourbon)

Lisane Fernandes (Banrisul)

13. Produção Publicitária Eletrônica e Digital:

Estação Filmes

Loop Reclame

Mythago Produções

14. Produção Publicitária de Imagem Gráfica:

Estúdio Mutante

Ideograf

Impresul

15. Serviços Especializados:

Capacità Eventos

Inventa Evento

Opinião Produtora

16. Young do Ano:

Fernanda Alencastro (Grupo RBS)

Guilherme Sill (De Brito)

William Martins (Escala)

17. Professor do Ano: