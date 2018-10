Acontece essa semana, de 22 a 25, em São Francisco, Califórnia (EUA), o Oracle OpenWorld. Serão mais de 40 sessões, divididas em 11 tracks abordando temas como novas plataformas e aplicativos em nuvem, negócios inteligentes conectados, tecnologias transformacionais, futuro autônomo e a explosão dos dados. Entre os keynotes confirmados estão os principais executivos da Oracle, como Larry Ellison, Mark Hurd e Safra Catz.

Modelo finlandês

A Universidade Feevale adotará o modelo de educação finlandesa, sinônimo de alta qualidade no ensino. A parceria colaborativa e educacional, firmada pelo reitor da Universidade Feevale, Cleber Prodanov, e pelo CEO da Finland University, Pekka Saavalainen, é inédita entre as instituições gaúchas e viabilizará o avanço de projetos educacionais conjuntos. Está prevista a realização de serviços focados em programas universitários e desenvolvimento de pessoal, com treinamento intensivo de professores da Feevale, incluindo seminários.