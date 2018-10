Dólar opera em leve queda, mas se mantém acima dos R$ 3,70

Folhapress

O dólar opera em leve queda nesta sexta-feira (19), ainda acima dos R$ 3,70, em dia mais benigno para o mercado financeiro e com investidores locais focados no noticiário eleitoral. Às 13h20, a moeda americana perdia 0,24%, a R$ 3,7160. No exterior, divisas emergentes avançam sobre o dólar. De uma cesta de 24 moedas, 17 delas ganham valor ante o dólar.

"Quando a moeda recua abaixo de R$ 3,70, acaba atraindo comprador. Mas há potencial para ela cair mais e beliscar os R$ 3,50 com as eleições, dependendo dos nomes da equipe técnica", disse o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo.

Levantamento Datafolha divulgado nesta quinta mostrou que o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) tem 59% dos votos válidos, contra 41% do petista Fernando Haddad, ratificando resultado apontado por outras pesquisas desde o primeiro turno. Ainda segundo o instituto, Haddad apresenta uma taxa de rejeição de 54%, enquanto Bolsonaro tem 41%.

A ampla vantagem de Bolsonaro na preferência dos eleitores faz com que o mercado minimize a acusação de compra de mensagens de WhatsApp por empresários apoiadores do capitão reformado do Exército e contra o PT.

O PT entrou com ação de impugnação da chapa de Bolsonaro. "É difícil que a ação movida pelo PT prospere, em nossa visão", escreveu a Guide em relatório. A Bolsa brasileira opera em alta de 0,30%, a 84.100 pontos, em linha com os principais índices americanos.