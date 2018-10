Embraer entrega 15 jatos comerciais e 24 executivos no 3º trimestre

A Embraer anuncia entrega de 15 jatos para o mercado de aviação comercial e 24 no de aviação executiva no terceiro trimestre. Ao final de setembro, a carteira de pedidos firmes a entregar (backlog) somava US$ 13,6 bilhões. O dado representa uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando o backlog foi de US$ 18,8 bilhões, e a companhia havia entregue 25 jatos para aviação comercial e 20 na executiva.

O backlog também caiu em relação ao segundo trimestre deste ano, quando era de US$ 17,4 bilhões, com entrega de 28 jatos comerciais e 20 executivos. A carteira do terceiro trimestre foi impactada pela retirada de 134 jatos, dos quais 100 de um pedido da Skywest para aeronaves E175-E2. A Embraer justifica essa remoção em grande parte por mudanças contábeis IFRS.

"Dada a atual incerteza em relação às alterações da cláusula de escopo ("scope clause") no mercado dos EUA para permitir que o E175-E2 - que é mais pesado que o E175 atual - seja operado pelas companhias aéreas regionais sob contratos de compra de capacidade (CPAs, na sigla em inglês) para linhas aéreas principais, a Embraer adotou proativamente as melhores práticas para se adequar aos princípios mais recentes do

IFRS e retirar o pedido do backlog devido aos seus termos de condicionalidade", explica a fabricante de aeronaves brasileira. Ainda de acordo com o comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira (19), a Skywest continua comprometida com o pedido dos jatos E175-E2 e seus termos permanecem inalterados. Dos demais cancelamentos, havia um pedido para 24 jatos E190 da JetBlue, "após sua recente decisão de renovação da frota."

O informe sobre entregas no terceiro trimestre destaca que a Helvetic Airways assinou contrato para um pedido firme de 12 jatos E190-E2, com direitos de compra para outras 12, com possibilidade de conversão para o modelo E195-E2.

Já a United Airlines fez um pedido firme de 25 jatos E175 e um cliente não divulgado assinou contrato para até cinco E195-E2 "Além disso, a companhia continua trabalhando para converter em pedidos firmes a recente LoI (Carta de Intenção) assinada durante o airshow para 100 unidades do E175 para a Republic Airways, com a expectativa de que uma parte significativa dessas aeronaves seja incluída no backlog da Embraer até o fim de 2018."