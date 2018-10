Com depreciação de commodities e Nova Iorque em queda, Ibovespa inicia pregão com perdas

O Ibovespa abriu em queda nesta quinta-feira (18) sob a influência da depreciação de commodities no exterior e pelo viés negativo nas bolsas de Londres e Nova Iorque. Sobre a cena eleitoral, agentes dos mercados continuam à espera de novidades sobre agenda econômica e nomes para a equipe econômica do presidente que será eleito em 28 de outubro.

Às 12h25min, o Ibovespa caía 0,68%, aos 85.179 pontos. O dólar à vista subia 0,57% aos R$ 3,703.

Voltando ao mercado de ações, as ações da Eletrobras recuam em ritmo mais forte que o Ibovespa. Os preços ainda refletem a derrubada no Senado do projeto de lei que destravaria a venda de distribuidoras. Uma possível liquidação da Amazonas Energia e a Ceal (Alagoas) deve custar à estatal pelo menos R$ 16 bilhões.

Em Nova Iorque, as bolsas abriram em queda. Os investidores ainda assimilam a ata hawkish (mais dura) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) assim como o desempenho ruim das pares na Ásia, que gerou perdas em torno de 3% nas bolsas chinesas.

Para esta quinta à noite, é esperado o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre da China (às 23 horas, de Brasília).

"As bolsas no exterior ainda são afetadas, ainda que marginalmente, pelo tom mais 'hawkish' da ata do Fed Federal Reserve de ontem", diz o operador de uma corretora de valores mobiliários.