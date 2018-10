Feira no Shopping Total oferece mais de 700 vagas de emprego em Porto Alegre

A Feira de Oportunidades do Shopping Total (av. Cristóvão Colombo, 545 - Floresta), em Porto Alegre, oferece mais de 700 vagas de emprego em diversas áreas a partir do dia 24 de outubro. Interessados devem comparecer ao local, localizado no 2º pavimento do shopping (próximo ao Caffe Vogue) e circular pelos estandes do Sine, Sindilojas, CIEE, Senac e Captar Empregos para conhecer as vagas.

Os salários variam, em média, entre R$ 1 mil e R$ 4 mil. Entre as vagas disponíveis estão operador de caixa, porteiros, auxiliar financeiro, chefe de cozinha, assistente de designer, setor administrativo, auxiliar de vendas, entre outros (veja lista completa abaixo). Parcerias de estágio também devem ser realizadas.

No local, os interessados também poderão receber orientações sobre seguro-desemprego, mercado de trabalho e agendamento para confecção da Carteira de Trabalho. Outro novidade da feira será o banco de currículos destinados aos lojistas especialmente para a datas comemorativas ligadas ao varejo, como o Natal.

Veja a lista de vagas já divulgadas:

Captar RH - salários de R$ 1,1 mil a R$ 4 mil

Operadora de loja – 25 vagas

Operadora de caixa – 12 vagas

Auxiliar de inventários - 60 vagas

Auxiliar de serviços gerais - 15 vagas

Auxiliar de logística – 27 vagas

Promotoras – 23 vagas

Porteiros - 17 vagas

Auxiliar de estoque – 35 vagas

Auxiliar financeiro – 3 vagas

Chefe de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de manutenção - 5 vagas

Vendedor externo - 7 vagas

Auxiliar de produção – 10 vagas

Assistente de designer – 2 vagas

Assistente de vendas técnico – 2 vagas

Soldador - 5 vagas

Caldeireiro - 4 vagas

Operador de teleatendimento – 5 vagas

Sindivagas POA - salários de R$ 1 mil a R$ 3,5 mil