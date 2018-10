Unilever registra alta de 3,8% nas vendas subjacentes do 3º trimestre

A Unilever divulgou hoje que suas vendas subjacentes avançaram 3,8% na comparação anual do terceiro trimestre, a 12,5 bilhões de euros (US$ 14,4 bilhões). No mesmo período do ano passado, essas vendas haviam crescido 2,8%.

Em mercados desenvolvidos, as vendas da Unilever subiram 1,3% no terceiro trimestre, graças principalmente a ganhos nos volumes. Já em mercados emergentes, a alta foi mais expressiva, de 5,6%.

A atualização de vendas da Unilever é a primeira desde que a empresa desistiu de planos de consolidar suas operações britânicas e holandesas.