Santa Cruz do Sul sedia encontro internacional de fumicultores

A cidade de Santa Cruz do Sul sedia, nos dias 22 e 23 de outubro, a 33ª Assembleia Anual da Associação Internacional dos Produtores de Tabaco (Itga - International Tobacco Grower's Association). O encontro reúne delegações de vários países produtores de tabaco. As comitivas são provenientes de organizações associadas à entidade mundial, entre elas a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra). Haverá a participação de representantes da África do Sul, Argentina, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, India, Inglaterra, Itália, Malawi, Portugal, Suíça, Zambia e Zimbabwe.

A pauta do primeiro dia prevê diversas palestras e as reuniões regionais dos membros da África, Europa e Américas. "As principais temáticas são os desafios e oportunidades para o mercado do tabaco, as tendências globais dos produtos do tabaco, as perspectivas para a produção de alimentos, uma visão geral sobre o agronegócio brasileiro e o papel dos agricultores na preservação ambiental", explica o presidente da Afubra, Benício Albano Werner.

No dia seguinte, acontece a assembleia propriamente dita, com o relatório dos países e o plano corporativo para 2019. Este ano ainda haverá a escolha do novo Conselho de Administração.