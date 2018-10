Novas empresas crescem 4,5% no 3º trimestre

O número de novas empresas cresceu 4,5% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, acumulando um avanço geral de 11,7% no ano frente ao mesmo período do ano anterior, de acordo com levantamento da Boa Vista SCPC.

Na classificação por forma jurídica, os MEIs (Microempreendedores Individuais) se destacaram, com crescimento de 7,1% em relação ao segundo trimestre, enquanto os outros tipos de empresas recuaram 3,4% na mesma base de comparação. No resultado acumulado do ano, as MEIs já representam 77,8% dos casos.

Na composição por setores, serviços atingiu representatividade de 57,9% no acumulado do ano até o terceiro trimestre, ante 55,8% observados no mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, o comércio e a indústria tiveram queda na participação, para 33,8% e 7,4%, respectivamente. A área rural tem participação de 0,9%.