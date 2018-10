Nascidos no mês de outubro já podem sacar abono do PIS de 2017

Começa hoje o pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS), calendário 2018/2019, para os trabalhadores nascidos em outubro. Os pagamentos se referem ao ano-base 2017. Os valores variam de R$ 80,00 a R$ 954,00, conforme o tempo de trabalho durante o ano passado. Titulares de conta individual na Caixa Econômica Federal com saldo acima de R$ 1,00 e com movimentação na conta já receberam o crédito automático nesta terça-feira. A Caixa reservou R$ 1,3 bilhão para de 1,8 milhão de trabalhadores nascidos em outubro e que têm direito ao benefício. Os recursos de todos os beneficiários ficam disponíveis até 28 de junho de 2019. No total, serão disponibilizados R$ 16,3 bilhões a mais de 22,3 milhões de beneficiários.