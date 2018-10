Inflação de Porto Alegre recua 0,48% na segunda semana de outubro, diz FGV

A inflação de Porto Alegre, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), registrou variação de 0,48% na segunda semana de outubro, divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado foi 0,04 ponto percentual (p.p) inferior ao divulgado na primeira semana de outubro, que foi de 0,52%. No geral, o IPC-S variou 0,52%, com queda em seis das sete capitais pesquisadas.

Na Capital gaúcha, quatro das oito classes de despesa tiveram desaceleração em suas taxas de variação, com destaque para Habitação (de 0,64% para 0,29%) e Comunicação (de 0,21% para 0,15%). As pressões acima da variação média destacaram-se nos grupos Transportes (1,07%), Educação, Leitura e Recreação (0,97%) e Vestuário (0,76%). Abaixo do nível da variação média ficaram os grupos Saúde e Cuidados Pessoais (0,46%), Habitação (0,29%), Despesas Diversas (0,19%), Alimentação (0,19%) e Comunicação (0,15%).

Nas demais capitais, também tiveram decréscimo as taxas de variação apuradas em Brasília (de 0,95% para 0,92%), Belo Horizonte (de 0,27% para 0,20%), Recife (de 0,37% para 0,34%), Rio de Janeiro (de 0,31% para 0,28%) e São Paulo (de 0,68% para 0,65%). A única capital que mostrou alta no período foi Salvador (de 0,52% para 0,77%).

Confira na tabela abaixo a variação do IPC-S nesta e na semana anterior nas capitais pesquisas: