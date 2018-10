Evento discute cidades inteligentes amanhã em Porto Alegre

Porto Alegre sedia amanhã o I Fórum das Cidades Inteligentes, Humanizadas e Inovadoras. O evento, organizado pelo Fórum Nacional das Parcerias Público-Privadas, vai reunir prefeitos, gestores públicos, empresários e comunidade acadêmica para discutir modelos de smart cities em outros países, como Alemanha e Canadá. O debate ocorre das 8h30min às 17h no Teatro do CIEE.

A abertura será feita pelo diretor de Engenharia da Marcopolo, Luciano Ricardo Resner, que irá falar sobre o impacto da indústria 4.0 na Mobilidade Urbana. Entre os palestrantes da manhã, o diretor de Relações Institucionais da Siemens, Henrique Paiva; o delegado comercial do Canadá, Marcio Francesquine, o presidente do Instituto Ethos, Ricardo Young Silva; e o gerente de Políticas Públicas da Uber, Ricardo Leite Ribeiro.

À tarde, estão previstos painéis com o secretário de Parcerias do governo da Bahia, Rogério de Faria Princhak; o diretor da Escola de Engenharia da Ufrgs, Luiz Carlos Pinto Silva; e o secretário de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre, Bruno Vanuzzi. O encerramento do evento será feito pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O presidente do Fórum, Marcino Fernandes Rodrigues Junior, também prestará uma homenagem ao Jornal do Comércio pelos 85 anos de atuação do veículo de economia e negócios do Rio Grande do Sul.