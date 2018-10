Petróleo sobe com tensões entre EUA e Arábia Saudita

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira, em meio a tensões entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita - com o desaparecimento de um jornalista -, e a sanções impostas pelo Departamento do Tesouro a uma milícia iraniana. Na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para entrega em dezembro fechou em alta de 0,77%, para US$ 81,41. Já na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro subiu 0,19%, para US$ 71,92 por barril.

Após o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçar impor sanções à Arábia Saudita em meio ao desaparecimento de um jornalista, os contratos futuros voltaram a operar no positivo enquanto monitoram a situação.

Em seu Twitter, o republicano negou ter qualquer interesse econômico na Arábia Saudita. "Deixo registrado que não tenho interesses financeiros na Arábia Saudita (ou na Rússia, aliás). Qualquer sugestão disso são apenas mais notícias falsas", criticou ele.

A S&P Global Platts reportou que as negociações entre a Arábia Saudita e o Kuwait sobre dois campos de petróleo compartilhados foram interrompidas depois de meses de promessa, o que retiraria do mercado cerca de 500 mil barris de petróleo por dia em um futuro próximo. Investidores também acompanharam o anúncio de novas sanções dos EUA contra uma "vasta rede de negócios que fornece apoio financeiro" à milícia Basij, força paramilitar ligada à Guarda Revolucionária do Irã.