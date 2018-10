Dólar cai abaixo de R$ 3,70 com otimismo ampliado após pesquisa Ibope

O dólar segue em baixa ante o real pelo segundo dia seguido e já furou o piso informal dos R$ 3,70, ao cair à mínima no mercado à vista há pouco, aos R$ 3,6988 (-1,06%). O ajuste da manhã desta terça-feira (16), amplia as perdas acumuladas no mês para mais de 8% ante o real, precificando a pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, segundo operadores de câmbio. O dólar futuro de novembro recuava 0,68% neste mesmo horário, a R$ 3,7150. O Ibovespa Futuro subia 1,41% às 9h26min.

A sondagem confirmou na noite dessa segunda-feira (15), uma larga vantagem para o capitão reformado Jair Bolsonaro, como era esperado nas mesas de operação, que obteve 59% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) teve 41%. Na pesquisa, a rejeição ao candidato do PSL está em 35%, enquanto ao petista aparece com 47%.

Do lado externo, a recuperação das bolsas internacionais e o desempenho misto do dólar são monitorados. A moeda americana mostra sinais mistos ante divisas fortes e emergentes, com os investidores no aguardo por novos catalisadores, de acordo com relatório do BBH. A influência dos Treasuries também é destacada. Embora os juros dos bônus do governo americano operem em alta nesta terça-feira, a retração em relação ao recente pico tem deixado o dólar subjugado.

Nas bolsas, depois de uma sessão negativa na segunda-feira, os índices futuros em Nova Iorque apontam para uma abertura em alta, apoiados por notícias em geral positivas dos balanços corporativos. No pré-mercado, Goldman Sachs subia 1,29%, após registrar alta no lucro e na receita no terceiro trimestre e superar a previsão dos analistas, e Morgan Stanley avançava 2,83%, também depois de resultados melhores que a expectativa.