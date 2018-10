Volume de serviços cresce 0,5% em agosto no Rio Grande do Sul, revela IBGE

Após queda no mês de julho, o volume do setor de serviços do Brasil apresentou alta de 1,2% em agosto, informou o IBGE nesta terça-feira (16). No Rio Grande do Sul, o setor cresceu 0,5% no mês e caiu 0,8% em relação a agosto de 2017.

Por segmento, os serviços prestados à família subiram 5,3% no desempenho gaúcho anual, seguido de serviços profissionais, administrativos e complementares (4,4%). Na contramão, o segmento serviços de informação e comunicação mostrou queda expressiva de 7,5% na mesma comparação com 2017.

Na média nacional, o desempenho foi impulsionado pelo segmento de transportes e correios, que, no mesmo ritmo do setor,registrou comportamento negativo em análise anterior e agora aparece com crescimento de 3,2%. Vale destacar que em maio e junho, os transportes foram afetados pela paralisação dos caminhoneiros, apresentando um movimento brusco, com queda de 10,2% e alta de 15,4%, respectivamente.

O avanço foi acompanhado por três das cinco atividades pesquisadas no mês. Além dos transportes, os serviços profissionais administrados e complementares apresentaram alta de 2,2%, e outros serviços cresceram 1%.

Na outra ponta, a queda ocorreu nos serviços de informação e comunicação (0,6%) e nos prestados às famílias (0,8%).

Em relação ao ano anterior, o setor avançou 1,6%, também com forte influência do setor de transportes e correios, que na comparação entre os períodos teve alta de 4,6%.

Com informações da Folhapress