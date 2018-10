Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com ganhos em Tóquio e perdas na China

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (16), com algumas delas se recuperando de perdas de ontem e as chinesas atingindo novas mínimas em quatro anos.

Em Tóquio, o índice Nikkei apresentou ganhos mais robustos principalmente na última hora de negócios, encerrando o dia com alta de 1,25%, a 22.549,24 pontos. Destacaram-se na capital japonesa a exploradora de petróleo Inpex (+3,8%), a siderúrgica JFE (+3.6%) e a operadora móvel SoftBank (+3,62%), esta última apagando parte do tombo de 7,3% que sofreu no pregão anterior.

Na China, por outro lado, prevaleceu o mau humor recente. O Shenzhen Composto, formado em boa parte por empresas menores, caiu 1,93%, a 1.256,37 pontos, seu menor nível desde setembro de 2014. Já o Xangai Composto, principal índice acionário do país, registrou queda de 0,85%, a 2.546,33 pontos, menor patamar desde outubro de 2014.

Os últimos dados sobre preços na China, divulgados no fim da noite de ontem, mostram que a taxa anual de inflação ao consumidor ganhou força ao avançar de 2,3% em agosto para 2,5% em setembro, atingindo o maior nível em sete meses, e que a inflação anual ao produtor seguiu o rumo contrário, diminuindo de 4,1% para 3,6% na mesma comparação, sinalizando ritmo mais fraco da segunda maior economia do mundo em meio à crescente disputa comercial com os EUA.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng fechou em alta marginal de 0,07% em Hong Kong, a 25.462,26 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi ficou estável em Seul, a 2.145,12 pontos, e o Taiex avançou 0,81% em Taiwan, a 9.981,10 pontos.

Segundo analistas, o ímpeto positivo na região asiática foi limitado pela desaceleração da inflação ao produtor na China e por tensões envolvendo Arábia Saudita e EUA.

Recentemente, os EUA ameaçaram impor sanções à Arábia Saudita após o desaparecimento de um jornalista saudita dissidente, que, segundo acusações, teria sido assassinado a mando de Riad. Ontem, o presidente americano, Donald Trump, enviou seu Secretário de Estado, Mike Pompeo, para uma reunião com o rei saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, que nega ter envolvimento no caso.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou com solidez, depois de atingir ontem seu menor nível em seis meses, graças a ações do setor de materiais e de concessionárias públicas. O S&P/ASX 200 teve valorização de 0,56% em Sydney, a 5.869,90 pontos.