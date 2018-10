Bolsas asiáticas fecham em baixa, com retomada de cautela por investidores

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira (15), com investidores retomando a cautela em meio a preocupações com disputas comerciais entre China e EUA, uma possível desaceleração da economia chinesa e o avanço recente nos juros dos Treasuries, apesar de os mercados acionários globais terem exibido uma significativa recuperação no fim da semana passada.

Nos negócios da China continental, os principais índices de ações atingiram novas mínimas em cerca de quatro anos e mais do que reverteram os ganhos dessa (12). O Xangai Composto teve queda de 1,49% hoje, a 2.568,10 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,18%, a 1.281,08 pontos. O dia de perdas coincidiu com a entrada em vigor de um novo corte de compulsório pelo banco central chinês (PBoC), numa iniciativa que deve liberar quase US$ 175 bilhões em liquidez para o setor bancário do país.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 1,87% em Tóquio, a 22.271,30 pontos, atingindo o menor patamar em oito semanas, o Hang Seng cedeu 1,38% em Hong Kong, a 25.445,06 pontos, o sul-coreano Kospi perdeu 0,77% em Seul, a 2.145,12 pontos, e o Taiex registrou baixa de 1,44% em Taiwan, a 9.901,12 pontos.

No Japão, a Softbank foi destaque negativo, com um tombo de 7,3%, devido aos laços da operadora móvel com a Arábia Saudita, que tem sofrido crescente pressão internacional desde o desaparecimento de um proeminente jornalista crítico ao governo local. Já na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão desta segunda no menor nível em seis meses, influenciada em parte por ações de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 caiu 0,99% em Sydney, a 5.837,10 pontos.