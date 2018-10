Itaú Unibanco passa a deter 38,14% no Itaú CorpBanca no Chile

O Itaú Unibanco divulgou comunicado no qual informa que, por meio de sua controlada ITB Holding Brasil Participações, adquiriu indiretamente 10.651.555.020 ações do Itaú CorpBanca, instituição financeira com sede em Santiago, no Chile, por cerca de R$ 365 milhões.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco diz que a operação é decorrência do exercício pelo Corp Group de uma opção de venda de ações (put option) prevista no acordo de acionistas do Itaú CorpBanca celebrado entre Itaú Unibanco e Corp Group e afiliadas em 1º de abril de 2016. Com isso, a participação do Itaú Unibanco no Itaú CorpBanca passa de aproximadamente 36,06% para aproximadamente 38,14%, sem alterações na governança do Itaú CorpBanca.