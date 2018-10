Intel mira 5G com nova tecnologia fotônica em silício

A Intel anunciou a expansão de seu portfólio de transceptores 100G com fotônica em silício. A nova linha de produtos, resistente a condições ambientais adversas, foi otimizada para acelerar a transferência de grandes quantidades de dados gerados com o uso da tecnologia 5G e aplicações de Internet das Coisas (IoT).

Ao adotar uma abordagem integrada de laser no silício, a Intel tem a perspectiva de conseguir produzir os produtos em larga escala. Amostras dessa tecnologia já estão disponíveis, e o início da produção dos novos módulos está previsto para o primeiro semestre de 2019.

Essa decisão é considerada estratégica, já que, na era dos dados, a habilidade de transferi-los, armazená-los e processá-los é fundamental. De acordo com a empresa, as soluções 100G com fotônica em silício da Intel agregam valor por meio da oferta de conectividade rápida, confiável e de baixo custo.

A mudança da indústria para o 5G, juntamente com um aumento no tráfego por conta de funções como o streaming, sobrecarrega a infraestrutura existente, responsável por sustentar uma faixa de espectro ampliada. Os novos transceptores foram desenvolvidos para solucionar esse problema e resistir às condições ambientais adversas enfrentadas pelas torres de celular, com recursos que garantem o transporte ótico até a base ou central mais próxima (com alcance de até 10 km).

Segundo a Intel, o mercado para seus negócios de conectividade, que incluem a fotônica em silício, passará dos

US$ 4 bilhões para US$ 11 bilhões até 2022. Desde a apresentação do primeiro produto 100G, em 2016, a companhia expandiu a produção e está entregando mais de 1 milhão de unidades para uso em data centers.