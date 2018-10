PF mira contrabando de cigarros no RS que movimentava R$ 2,5 milhões por mês

Duas organizações criminosas foram desarticuladas pela Polícia Federal nesta quarta-feira (10), investigadas por comercialização irregular de cigarros contrabandeados e distribuição com sonegação de impostos. Doze cidades do Rio Grande do Sul e uma de Santa Catarina foram alvos de 16 mandados de prisão e 66 de busca e apreensão. A estimativa é de que mais de R$ 2,5 milhões ao mês eram movimentados com a distribuição de 500 mil maços de cigarro no Sul do Estado.

Rio Grande, Pelotas, Cachoeirinha, Alvorada, Porto Alegre, Barão do Triunfo, Gravataí, Canoas, Esteio, Caxias do Sul, Agudo e Cachoeira do Sul foram alvos dos mandados no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, as ofensivas ocorreram no município de Maracajá.

De acordo com a PF, a ação, batizada de Operação Pancada, iniciou em março deste ano, quando foi descoberto um depósito em Rio Grande, na região Sul gaúcha, com 380 mil maços de cigarros estrangeiros, avaliados em R$ 2 milhões. Quatro pessoas foram presas em flagrante na ocasião.

A investigação aponta ainda que as organizações criminosas distribuíam cigarros contrabandeados na região, além dos produzidos clandestinamente no País, de marcas idênticas às paraguaias.