fechamento

Loterias

O concurso 4.796 da Quina sorteou nesta segunda-feira os números 30, 53, 66, 67 e 76. No sorteio 1.721 da Lotofácil, saíram as dezenas 01, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24 e 25. Os resultados são extraoficiais.

Nubank

A startup brasileira Nubank, conhecida pelo seu cartão de crédito roxo, anunciou ontem que recebeu uma rodada de investimentos de US$ 180 milhões da chinesa Tencent, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. De acordo com o site norte-americano 'The Information', que antecipou a notícia, o investimento faz o Nubank ser cotado em US$ 4 bilhões, tornando-se a maior startup de capital fechado da América Latina.

Gol

A Gol anuncia projeções (guidance) para o terceiro trimestre deste ano, de forma preliminar e não auditada. Um dos principais indicadores da companhia aérea, a margem Ebit, está prevista para a faixa de 5% a 5,5%, bem abaixo da meta para a margem operacional anteriormente divulgada para o exercício de 2018, de 11%.

Google

O Google expôs os dados de centenas de milhares de usuários do Google e optou por não divulgar o problema no ano passado, em parte por temer que atraísse escrutínio regulatório. Como resposta, a Alphabet deve anunciar medidas de privacidade de dados.

Missão Equador

Com a missão de ampliar a relação de negócios e firmar a imagem do País como fornecedor de componentes para calçados no mercado latino-americano, 10 empresas brasileiras desembarcam em solo equatoriano. A ação é promovida pelo By Brasil Components Machinery and Chemicals e acontecerá entre os dias 16 e 19 deste mês.

IRRF

A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União as regras para a Declaração do IRRF relativa ao ano calendário de 2018 e a situações especiais ocorridas em 2019, a Dirf 2019. De acordo com a publicação, o documento é obrigatório para pessoas físicas e jurídicas e deve ser apresentado até 28 de fevereiro de 2019.

Postos

De janeiro a junho deste ano, a ANP efetuou 9.912 ações de fiscalização no mercado de abastecimento em todo o País, superando as 9.793 ações feitas no mesmo período do ano passado. Apesar do número maior de fiscalização em 2018, neste ano, foram lavrados menos autos de infração e interdição do que em 2017.