Fras-le obtém aprovações para compra da Jofund

O grupo automotivo gaúcho Randon anunciou ontem que a Fras-le, sua controlada, atingiu todas as condições necessárias para a aquisição da Jofund, empresa com sede em Joinville, Santa Catarina, que atua no mercado de autopeças com a marca Fremax. O valor da transação, anunciada em 8 de agosto, é de cerca de R$ 180 milhões, sujeito a ajustes.

Segundo comunicado ao mercado, a operação já foi aprovada pelos acionistas da Fras-le em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).