Bndes financiará concessão da Rodovia de Integração do Sul

O vencedor da licitação para a concessão da Rodovia de Integração do Sul (RIS), composta por trechos das principais estradas do Rio Grande do Sul, marcada para o dia 1 de novembro próximo, na B3, contará com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes). As condições financeiras aos investimentos efetuados pela concessionária vencedora foram anunciadas ontem e preveem participação máxima do Bndes de até 80% do valor dos investimentos, limitada a 100% dos itens financiáveis. O prazo total de financiamento é de até 25 anos.

Os financiamentos iguais ou superiores a R$ 10 milhões, contratados diretamente com o Bndes, terão custo financeiro igual à Taxa de Longo Prazo (TLP), fixada em 7,40% ao ano para este mês de outubro, mais remuneração básica do banco de 1,3% ao ano e taxa de risco de crédito.

Já nas operações indiretas, cujo financiamento é efetuado por meio da rede credenciada do Bndes, além do custo financeiro e da remuneração básica do banco, devem ser acrescidas a taxa de intermediação financeira de 0,15% ao ano e a remuneração da instituição credenciada, negociada entre essa instituição e o cliente. A assessoria de imprensa do Bndes esclareceu que para os empréstimos com valor inferior a R$ 10 milhões valerão as condições do programa Bndes Automático.

A perspectiva do governo federal é que sejam investidos pela concessionária R$ 13,4 bilhões nos 30 anos de concessão da rodovia, divididos em investimentos de R$ 7,8 bilhões e melhorias, de R$ 5,6 bilhões, em custos operacionais.

O edital de licitação foi publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em julho passado. As propostas dos investidores interessados deverão ser recebidas no dia 30 de outubro. A homologação do resultado deverá ocorrer no dia 5 de dezembro. A recuperação de toda a rodovia é esperada entre o segundo e o quinto ano de concessão, informou o Bndes. A Rodovia de Integração do Sul tem 473,4 quilômetros de extensão e sete praças de pedágio.