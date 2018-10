Petrobras divulga venda de 3 campos terrestres em produção no ES

A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à cessão de suas participações em três campos terrestres em produção (Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha), localizados no Estado do Espírito Santo, próximo ao município de Linhares, denominadas conjuntamente Polo Lagoa Parda.

A estatal é operadora com 100% de participação nos três campos. A produção média do polo no ano de 2017 foi de aproximadamente 266 barris de óleo por dia (bpd) e 20 mil m3 /dia de gás.

As principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios objetivos para a seleção de potenciais participantes, estão disponível no site da Petrobras.