Bolsas da Ásia fecham em queda, com Xangai em baixa de 3,7% na volta de feriado

As bolsas asiáticas fecharam em território negativo nesta segunda-feira (8), com as ações chinesas em quedas fortes, na volta de um feriado prolongado. As bolsas chinesas reagiram hoje à onda de vendas de ativos globais que ocorreu em alguns dos últimos dias, quando elas estavam fechadas, e um indicador misto não ajudou o ânimo dos investidores no país.

A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 3,72%, a 2.716,51 pontos, e a de Shenzhen teve queda de 3,84%, a 1.449,28 pontos. Os recuos foram generalizados, inclusive de ações de bancos e do setor de tecnologia, que estão na linha de frente na escalada da disputa comercial entre a China e os Estados Unidos. O movimento ocorreu mesmo após Pequim cortar o compulsório bancário no fim de semana, liberando mais dinheiro para os bancos para apoiar a economia.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da China subiu de 52,0 em agosto a 51,2 em setembro, abaixo da previsão de 52,5 dos analistas. O PMI de serviços, por sua vez, avançou de 51,5 em agosto a 53,5 em setembro, segundo a IHS Markit e a Caixin Media. Segundo a Soochow Securities, a queda das ações ocorreu em parte graças à fraqueza global da última semana, mas também é fruto da falta de confiança no futuro da economia entre investidores locais.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 1,39%, a 26.202,57 pontos, atingindo mínima em 15 meses hoje. Ações de operadoras de cassino em Macau se saíram mal, após o Morgan Stanley cortar suas projeções de receita para 2019. Na Coreia do Sul, o índice Kospi teve queda de 0,60%, a 2.253,83 pontos, fechando na mínima do dia na Bolsa de Seul. A praça local acompanhou o mau humor asiático, mas Samsung subiu 0,6%, recuperando-se após quedas recentes. A siderúrgica Posco caiu 2,7%.

Em Taiwan, o índice Taiex teve baixa de 0,58%, a 10.455,93 pontos. Papéis do setor de tecnologia estiveram sob pressão. Entre as ações em foco, TSMC caiu 2,6%, à mínima em seis semanas. Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em queda de 1,38%, em 6.100,30 pontos. Ações do setor de commodities tiveram queda, com Alumina em baixa de 6,9% e Beach Energy, de 5,9%.