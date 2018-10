O estudo Panorama dos Marketplaces no Brasil, feito pela Precifica, mostra que a quantidade de players que atua em lojas virtuais passou de 7.448, em setembro de 2017, para 14.204 no mesmo período de 2018, registrando um crescimento de 90,7%. O levantamento analisa 29 departamentos de produtos e contempla 88,3% do total de ofertas publicadas em três dos maiores sites brasileiros, Walmart.com, Americanas.com e Extra. Esse aumento foi puxado pela entrada de novos vendedores: 61% do total operam nos shoppings virtuais há menos de um ano.

Táxi

O Easy, primeiro aplicativo de táxi do Brasil, atingiu a marca de 275 milhões de corridas realizadas nos nove países da América Latina em que atua. Fundada no Rio de Janeiro há sete anos, a startup expandiu para mais de 90 cidades no País, totalizando 400 no mundo. Hoje, são mais de 3,5 milhões de passageiros ativos no Brasil e mais de 2 mil empresas que utilizam o serviço de táxi corporativo no Brasil.

Melhor smartphone

Quando o assunto é smartphone, o Galaxy Note9 conquistou o selo Melhor do Teste, com 81 pontos, sendo a nota mais alta obtida em uma escala até 100. O levantamento foi feito pela Proteste, associação de defesa do consumidor da América Latina, que selecionou os modelos mais desejados do mercado e os levou ao laboratório para avaliação. O segundo e o terceiro lugar também ficaram com aparelhos Samsung: o Galaxy S9 e o S9 , respectivamente.

Venda

A Vivo é a primeira operadora a comercializar o smartphone Motorola One, lançamento da Motorola, em todas as lojas físicas e também em sua loja on-line. O produto pode ser adquirido por R$ 571,00 à vista ou em 12x de R$ 47,58, sem juros, no plano Vivo Família 30 GB com o Vivo Renova, programa de recompensa da Vivo que avalia e precifica o seu aparelho usado na aquisição de um novo device. O Motorola One vem embarcado com o sistema operacional Android One, que utilizará recursos de Inteligência Artificial do Google. Tem tela de 5,9 polegadas e proporção de 19:9 expansiva, 4 GB de memória RAM e processador octa-core Qualcomm Snapdragon 625 de 2,0 GHz. A câmera traseira dupla é de 13 MP, e a dianteira, de 8 MP.