Lucro líquido da Braskem soma R$ 547 mi no 2º trimestre, queda de 50%

A Braskem anunciou lucro líquido de R$ 547 milhões na controladora no segundo trimestre de 2018, 50% inferior aos R$ 1,090 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior. O desempenho também é 48% menor ao informado no primeiro trimestre de 2018, em razão da desvalorização cambial, que afetou o resultado financeiro.

Entre abril e junho, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 3,177 bilhões, com alta de 5% no comparativo anual e de 20% em relação ao trimestre imediatamente anterior. A margem Ebitda caiu 3 pontos porcentuais (p.p.) no comparativo anual, para 23%. Em março de 2018, a margem foi de 20%.

Em dólares, o Ebitda somou US$ 877 milhões, 7% abaixo do segundo trimestre de 2017, mas 7% acima do primeiro trimestre.

A receita líquida cresceu 16% no trimestre no comparativo anual, para R$ 13,786 bilhões. Em relação ao trimestre imediatamente anterior foi apurado acréscimo de 6%.

O resultado financeiro líquido consolidado no segundo trimestre ficou negativo em R$ 2,142 bilhões, 216% maior que a cifra negativa de R$ 677 milhões no mesmo intervalo de 2017. O resultado também é 340% maior que o resultado negativo de R$ 487 milhões informado no primeiro trimestre.