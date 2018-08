Avon anuncia ex-Natura como novo presidente das operações no Brasil

A Avon anunciou nesta quarta-feira (8) que José Vicente Marino é o novo presidente da empresa no Brasil. Ele substitui o colombiano David Legher, que estava no cargo há pouco mais de seis anos. A saída de Legher já havia sido anunciada pelo presidente global da Avon, Jan Zijderveld, durante teleconferência com analistas na semana passada para comentar os resultados da empresa no segundo trimestre.

Ex-diretor da Natura, Marino tem experiência em vendas diretas e no mercado de consumo, tendo passagem também pela Flora Cosméticos e Limpeza.

Ele é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e graduado pela Harvard Business School no programa Owners and President Management. Além disso, é ex-presidente do Conselho de Administração da Alpargatas e membro do Conselho do Instituto Akatu.