Entrada de dólares supera saída em US$ 27,903 bilhões no ano até 3 de agosto, diz BC

O fluxo cambial do ano até 3 de agosto está positivo em US$ 27,903 bilhões, informou nesta quarta-feira (8) o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 5,122 bilhões.

A saída líquida de dólares pelo canal financeiro neste ano até 3 de agosto foi de US$ 2,931 bilhões. Este resultado é fruto de entradas no valor de US$ 310,524 bilhões e de envios no total de US$ 313,454 bilhões. O segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 30,834 bilhões, com importações de US$ 99,218 bilhões e exportações de US$ 130,051 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 21,700 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 36,350 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 72,001 bilhões em outras entradas.

Depois de registrar entradas líquidas de US$ 3,710 bilhões em junho, o fluxo cambial do País registrou novo resultado positivo em julho, de US$ 5,902 bilhões, informou o Banco Central. Foi o quarto mês consecutivo de fluxo positivo.

No canal financeiro, houve entrada líquida de dólares em julho, de US$ 4,774 bilhões, resultado de aportes no valor de US$ 41,133 bilhões e de retiradas no total de US$ 36,359 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de julho ficou positivo em US$ 1,128 bilhão, com importações de US$ 15,959 bilhões e exportações de US$ 17,087 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,386 bilhões em ACC, US$ 5,673 bilhões em PA e US$ 9,029 bilhões em outras entradas.