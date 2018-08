China anuncia tarifas de 25% sobre US$ 16 bilhões em produtos dos EUA

O Ministério do Comércio da China anunciou tarifas retaliatórias de 25% sobre US$ 16 bilhões em produtos dos Estados Unidos a partir de 23 de agosto. A medida é uma reação, após o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) anunciar ontem que, a partir do mesmo dia 23, haverá tarifas adicionais de US$ 25% sobre US$ 16 bilhões em importações chinesas.

Por meio de um porta-voz, o governo chinês qualificou a decisão dos EUA como contrária à lei internacional é também como algo "não razoável". Além disso, o funcionário afirmou que a intenção é salvaguardar os direitos e interesses da China no sistema multilateral.

De acordo com o Ministério do Comércio, no total serão 333 produtos que serão atingidos pelas tarifas. Entre eles, petróleo bruto, carvão, diesel e alumínio. As tarifas serão aplicadas a partir da 00h01min (horário local) do dia 23 de agosto.