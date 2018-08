Juros passam a subir com dólar mesmo com desaceleração do IPCA de julho

Os juros futuros passaram a subir, em linha com o fortalecimento do dólar ante o real na manhã desta quarta-feira (8), e que se apoia no viés de alta da moeda norte-americana no exterior. A subida da divisa dos EUA se sobrepõe à firme desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho ante junho , que apesar de ter ficado levemente acima da mediana das projeções, veio dentro das projeções do mercado. O indicador de inflação não trouxe todo o alívio que era esperado, segundo um profissional de renda fixa.

Às 9h31min, o DI para janeiro de 2020 indicava 8,05%, de 8,03% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2021 estava em 9,03%, ante 9,01% no ajuste de terça. O DI para janeiro de 2023 apontava 10,41%, ante 10,38% do ajuste anterior. No câmbio, o dólar à vista subia 0,06%, a R$ 3,7683. O dólar futuro de setembro avançava 0,40%, a R$ 3,7775.

A inflação medida pelo IPCA fechou julho com alta de 0,33% ante um avanço de 1,26% em junho, informou o IBGE. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam uma alta entre 0,21% e 0,37%, e acima da mediana positiva de 0,27%. No ano, o IPCA acumulou alta de 2,94% e, em 12 meses, de 4,48%.

Além disso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve um avanço de 0,25% em julho, após a alta de 1,43% registrada em junho. Com resultado, o índice acumulou uma elevação de 2,83% no ano. A taxa em 12 meses foi de 3,61%. Em julho do ano passado, o INPC tinha sido de 0,17%.

Já o Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) subiu 0,52% em julho, após uma elevação de 0,58% em junho. No ano, o índice acumulado ficou em 2,65%. A taxa em 12 meses foi de 4,01%. Segundo o IBGE, o custo nacional da construção alcançou R$ 1.095,09 por metro quadrado em julho, acima dos R$ 1.089,46 por metro quadrado registrados em junho.

No câmbio, o dólar passou a subir ante o real no mercado à vista, em meio aos ganhos da divisa americana no exterior frente seus pares principais e divisas emergentes e ligadas a commodities. Lá fora, os futuros de Nova Iorque se firmaram em terreno negativo, após oscilarem entre ganhos e perdas mais cedo, e os juros da T-Note de 10 anos passaram a cair, após atingirem máximas, depois que a China anunciou tarifas retaliatórias de 25% sobre US$ 16 bilhões em produtos dos Estados Unidos a partir de 23 de agosto. O petróleo e o cobre recuam.