Receita libera consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda

Crédito bancário dos contribuintes elegíveis no lote será concedido no dia 15 de agosto PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A Receita Federal liberou nesta quarta-feira (8) a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2018. O lote também contempla restituições de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2017. A consulta poderá ser feita por telefone e pela internet

De acordo com a Receita, o crédito bancário dos 2.852.737 contribuintes elegíveis no lote desta quarta será concedido no dia 15 de agosto. Ao todo, serão R$ 3,6 bilhões, dos quais R$ 342 milhões referem-se ao montante destinado a contribuintes com prioridade, incluindo 5.493 contribuintes idosos acima de 80 anos, 43.345 idosos com idade entre 60 e 79 anos, 7.913 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e outros 77.492 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

A consulta ao lote do IR poderá ser feita por telefone via Receitafone 146 ou pelo site da Receita Federal (receita.fazenda.gov.br). A consulta online permite visualizar o extrato da declaração e checar inconsistências de dados identificadas pelo servidor. Neste caso, o contribuinte pode fazer uma autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Caso não seja feito o resgate, o contribuinte deverá requerer o crédito pela internet por meio do Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço "Extrato do Processamento da DIRPF".

Em caso do montante não ser creditado, o contribuinte deverá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para as centrais de atendimento pelos telefones 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais municípios). Contribuintes com deficiência auditiva deve ligar para o número 0800-729-0088. O atendimento deverá agendar o crédito em conta-corrente ou poupança em nome do contribuinte em qualquer banco.