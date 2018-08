Lucro líquido DO BTG Pactual consolidado sobe 23,6%; para R$ 622 milhões

O lucro líquido do BTG Pactual no segundo trimestre do ano somou R$ 622 milhões, aumento de 23,6% ante o visto um ano antes. Em relação ao trimestre imediatamente anterior houve crescimento de 3,6%. O lucro no semestre chegou em R$ 1,223 bilhão, estável em relação à primeira metade de 2017.

O lucro líquido ajustado do BTG foi a R$ 685 bilhões no segundo trimestre do ano, aumento de 13,6% ante o visto no mesmo intervalo de 2017. Ante o primeiro trimestre do ano o lucro líquido ajustado subiu 3,7%.

A receita total do banco no intervalo de abril a junho chegou em R$ 1,238 bilhão, aumento de 45,5% na relação anual e recuo de 5,5% ante o trimestre imediatamente anterior.

"Estamos muito satisfeitos com a direção do nosso negócio. Tivemos crescimento expressivo em diversas áreas, com destaque para as atividades de Asset e Wealth Management e de Investment Banking. Também continuamos expandindo nossa carteira de créditos de maneira muito rentável e permanecemos com capitalização adequada para suportar ainda mais crescimento para o nosso negócio", afirma, em nota enviada à imprensa, o presidente do BTG, Roberto Salloutti.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) anualizado no intervalo analisado subiu para 14,5%, ante 13,3% no segundo trimestre de 2017 e de 14,2% nos primeiros três meses deste ano. O índice de eficiência alcançou 47,1% no período analisado, ante 58,5% ante o mesmo intervalo do ano passado e de 43,6% ante o período imediatamente anterior.

Os ativos totais somaram R$ 157,4 bilhões no segundo trimestre deste ano, aumento de 32%. Ante o primeiro trimestre deste ano, o crescimento foi de 7,6%.

O Índice de Basileia ficou em 17,3% de abril a junho, ante 19% visto um ano antes e de 16,3% no trimestre imediatamente anterior.