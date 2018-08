Minerva avalia abertura de capital da Athena Foods na Bolsa chilena

A Minerva avalia a possibilidade de promover a abertura de capital de sua subsidiária Athena Foods com oferta pública de ações na Bolsa de Santiago, no Chile. Antes disso, a companhia vai realizar um aumento de capital na Athena com contribuição de participações de ativos detidos na América do Sul.

Em Fato Relevante, a Minerva afirma que fará um aumento de capital da Athena por meio de contribuição de ações, passando para a Athena 99,94% na Frigomerc, 100% das sociedades Minerva Chile, Pulsa, Frigorífico Carrasco, RC, RI, 99,64% da Pul Argentina e mais 0,01% do capital da Swift Argentina. Assim, a Minerva passará a deter, de forma direta e indireta, de 100% do capital da Athena Foods.

A Minerva estima que a implementação de toda a operação, inclusive a abertura de capital da Athena Foods, ocorrerá dentro de 12 meses.