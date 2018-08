Demanda da Latam sobe 1,1% em julho na comparação anual; oferta avança 3,6%

A Latam anunciou na terça-feira (7), os dados operacionais do mês de julho. Segundo a companhia aérea, a demanda de passageiros (RPK) teve crescimento de 1,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto a oferta de assentos (ASK) cresceu 3,6%. No acumulado do ano, a demanda tem alta de 2,5%, enquanto a oferta aumentou 3,7%.

Na segmentação por mercado, o maior crescimento da demanda se deu nos mercados domésticos em países sul-americanos atendidos pela LATAM foi de 4,6% no mês de julho, enquanto no Brasil houve queda de 0,4%. Nos voos internacionais, houve avanço de 0,8% do RPK.

Os mercados de países de língua espanhola na América do Sul também tiveram o maior crescimento da oferta em julho, de 5,4%. No Brasil, o avanço foi de 0,5%, e nos voos internacionais, aumento de 4,6%.

Assim, a taxa de ocupação total da LATAM passou de 86,1% em julho de 2017 para 84% no mês passado. No acumulado do ano, a taxa passou de 84,5% no ano passado para 83,6% em 2018. O número de passageiros transportados cresceu 0,7% em julho, e 2,3% no ano.

No transporte de cargas, o crescimento da demanda em julho foi de 12,9%, e no acumulado de 2018, de 9,7%. Já a oferta cresceu 7,8% e 6,5%, respectivamente. Assim, o fator de ocupação fechou julho em 54,3%, ante 51,9% de um ano antes. No acumulado desde janeiro, essa taxa passou de 53,1% em 2017 para 54,8% em 2018.