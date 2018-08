Apesar de a robótica estar em crescimento no Brasil, o País tem muito o que avançar na automatização. De acordo com a Federação Internacional de Robótica (IFR, na sigla em inglês), o Brasil conta com 10 robôs a cada 10 mil trabalhadores. A média global é de 74. O Brasil fica na 39ª posição num ranking de 44 países que mais usam a tecnologia. A liderança é da Coreia do Sul, com 631 robôs por 10 mil trabalhadores, seguida por Singapura (488) e Alemanha (309).