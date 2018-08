Bolsas de Nova Iorque ficam otimistas com balanços e fecham em alta

Os mercados acionários americanos encerraram em alta o pregão desta terça-feira (7), ainda ecoando os bons resultados corporativos em meio ao abrandamento da aversão a risco, mesmo diante da intensificação das tensões comerciais envolvendo Estados Unidos e China.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,50%, aos 25.628,91 pontos; o S&P 500 subiu 0,28%, aos 2.858,45 pontos; e o Nasdaq avançou 0,31%, aos 7.883,66 pontos.

As preocupações comerciais continuaram a pairar sobre os mercados dos EUA, mas os fortes relatórios de lucros e dados econômicos fortes deram sustento às ações. "As equipes de gerenciamento até agora, nesta temporada de balanços, parecem muito confiantes", disse o gerente de portfólio da PineBridge Investments, Robert Hinchliffe. Com 85% das empresas do S&P 500 tendo apresentado seus resultados até o momento, os lucros devem aumentar 24% em média em relação ao ano anterior, enquanto as vendas devem subir 9,8%, de acordo com a FactSet.

Na avaliação do vice-presidente de estratégia de investimentos da E*Trade, Mike Loewengart, "os investidores estão açodando para a força da economia dos EUA e para o quão bem estão os fundamentos econômicos".

As ações da Tesla se destacaram, após saltarem 10,99%, para US$ 379,57, depois que o presidente-executivo da companhia, Elon Musk, afirmou no Twitter que considera fechar o capital da empresa se as ações chegarem a US$ 420. Já o setor de energia contribuiu com boa parte dos ganhos, acompanhando o ritmo altista dos preços do petróleo. A Chevron subiu 0,71% e a ExxonMobil avançou 1,36%. "Os investidores estão colocando mais dinheiro em áreas mais sensíveis à economia e sensíveis à inflação, e isso aponta para o otimismo subjacente no dia", disseram estrategistas do RBC Capital Markets.