Petróleo fecha em alta com sanções ao Irã e na expectativa por produção dos EUA

Os contratos futuros de petróleo encerraram a sessão desta terça-feira (7) em alta, com a retomada das sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã, que podem reduzir a oferta da commodity ao redor do globo. Na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres, o barril do Brent para outubro avançou para US$ 74,65 (+1,22%). Já na bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o barril do WTI para setembro subiu para US$ 69,17 (+0,23%).

Apesar das sanções impostas ao país persa pelos EUA neste momento não contemplarem diretamente o petróleo, e sim questões como a compra de dólares americanos e o comércio de ouro e metais, analistas do Commerzbank acreditam que as transações do óleo também podem ser indiretamente prejudicadas.

As sanções contra Teerã devem ser endurecidas em novembro, quando devem ser dirigidas diretamente à commodity. O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta terça que aqueles que fizerem negócio com o Irã não o farão com os EUA.

Em entrevista nesta terça à Fox News, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, afirmou que o objetivo do governo americano é que, após novembro, nenhuma outra nação continue comprando petróleo iraniano. "Obviamente precisaremos encontrar fontes substitutas de petróleo, e estamos trabalhando com todos os governos envolvidos para isso", disse.

O mercado aguarda para ver qual será a reação dos países compradores da commodity. "Presumivelmente, apenas a China e a Turquia se recusarão a cumprir as exigências dos EUA", afirmam especialistas do Commerzbank, ao notarem que a China também pode aumentar as importações em uma afronta aos americanos, devido às tensões comerciais.

Investidores também aguardam a divulgação do relatório semanal do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA, nesta quarta-feira.

Em documento divulgado também nesta terça, o órgão prevê que a produção da commodity no país norte-americano subirá de 9,4 milhões de barris por dia (bpd) em 2017 para 10,7 milhões de barris por dia neste ano e, em 2019, deve avançar para 11,7 milhões de bpd.