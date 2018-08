Receita abre consulta a terceiro lote de restituição do Imposto de Renda nesta quarta

Folhapress

A Receita Federal libera, a partir de 9h desta quarta-feira (8), a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2018. Cerca de 2,85 milhões de contribuintes serão contemplados neste lote, totalizando R$ 3,6 bilhões de reais, que devem ser pagos no dia 15 de agosto.

Do valor, R$ 342 milhões são destinados a pessoas com prioridade.Entre eles estão 5.493 idosos acima de 80 anos, 43.345 entre 60 e 79 anos, 7.913 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e outros 77.492 cidadãos cuja principal fonte de renda é o magistério. Também será liberado o dinheiro para quem saiu da malha fina entre os anos de 2008 e 2017.

O contribuinte pode consultar se sua declaração foi liberada pela página da Receita na internet ou por meio do aplicativo para tablets e smartphones ou pelo telefone 146.

A restituição fica disponível no banco durante um ano. Caso o contribuinte não faça o resgate nesse prazo, os valores terão de ser solicitados pela internet, utilizando formulário eletrônico ou diretamente no extrato da declaração, no e-CAC, serviço de atendimento virtual da Receita.

Se o valor não for creditado,o contribuinte pode contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais),0800-729-0001 (demais localidades)e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.