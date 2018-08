Ouro fecha em leve alta com enfraquecimento do dólar

O contrato futuro de ouro fechou em leve alta nesta terça-feira (7), com apoio do dólar mais fraco, em um movimento de realização de lucros após o forte avanço da divisa americana no dia anterior. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em outubro fechou em alta de 0,06%, para US$ 1.213,30 por onça-troy.

O ouro tem operado em queda nas últimas semanas em meio ao avanço do dólar em conjunto com a elevação das taxas de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Recentemente, os preços do metal precioso foram negociados próximos do menor nível em mais de um ano. "A principal tendência continua negativa", disse o analista-chefe da ActivTrades, Carlo Alberto de Casa, sobre a trajetória do ouro.

Nesta terça-feira, no entanto, o ouro subiu levemente, enquanto o dólar apresentou queda em meio a uma realização de lucros, após a moeda americana ter subido fortemente no dia anterior ante moedas principais e de países emergentes.

Já os analistas do Commerzbank ressaltaram que o restabelecimento das sanções dos EUA contra o Irã teve pouco impacto nos preços do ouro. "As sanções também pretendem cortar o comércio de ouro do Irã. De acordo com dados do World Gold Council, a demanda iraniana de ouro no primeiro semestre de 2018 foi apenas de 42 toneladas, enquanto no mesmo período do ano passado foi de 64,5 toneladas", apontou o banco alemão.